Ronaldo diventa il primo calciatore miliardario Messi guadagna un decimo del portoghese
Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore miliardario nella storia dello sport. È quanto emerge dall’ultimo Bloomberg Billionaires Index, ovvero la classifica giornaliera delle persone più ricche del mondo. Secondo le stime, l’asso portoghese – oggi in forza all’Al-Nassr, con cui ha firmato un rinnovo contrattuale da record – ha un patrimonio netto di 1,4 miliardi di dollari. Ne parla il Telegraph. Il patrimonio di Ronaldo romper il muro del miliardo di dollari: i dettagli. “Secondo la società di informazione finanziaria, Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendio solo tra il 2002 e il 2023. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
