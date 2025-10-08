Romano InfoCamere | Basta faldoni e sportelli tutto gestibile 24 ore su 24

(Adnkronos) – Utilizzare il digitale come leva per sburocratizzare e semplificare le informazioni e dare una migliore efficienza ai servizi erogati. E' la strada indicata da Fabio Romano, responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere, durante la presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di trasformazione digitale dell'ente camerale di Palermo ed Enna. "La 'Camera . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

