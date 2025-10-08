Roma venerdì nero per i trasporti | sciopero Atac di 24 ore

Cdn.ilfaroonline.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ottobre 2025 –   Venerdì 10 ottobre trasporto pubblico a r ischio per gli scioperi di 24 e 4 ore indetti dai sindacati Sul, Usb e Orsa. Sciopero di Atac, le informazioni. Le agitazioni interesseranno l’intera rete Atac, saranno esclusi i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento (linee 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435 (ad eccezione della corsa delle ore 6.32 da via Dante da Maiano), 500, 515, 551, 669 e 980. Lo sciopero non riguarderà linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale. Viaggeranno quindi regolarmente le linee gestite da Atr, Bis, Troiani e Tuscia: 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - venerd

Roma, venerdì nero per i trasporti: doppio sciopero Atac il 10 ottobre 2025 - Il 10 ottobre 2025 sarà infatti una giornata di disagi per gli utenti del trasporto ... Lo riporta funweek.it

roma venerd236 nero trasportiSciopero trasporti 10 ottobre: venerdì nero per la capitale. Gli orari, le fasce garantite, le motivazioni - Venerdì 10 ottobre 2025 Roma affronta un doppio sciopero del trasporto pubblico, che interesserà l’intera rete Atac. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Venerd236 Nero Trasporti