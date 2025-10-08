Roma venerdì nero per i trasporti | sciopero Atac di 24 ore

Roma, 8 ottobre 2025 – Venerdì 10 ottobre trasporto pubblico a r ischio per gli scioperi di 24 e 4 ore indetti dai sindacati Sul, Usb e Orsa. Sciopero di Atac, le informazioni. Le agitazioni interesseranno l’intera rete Atac, saranno esclusi i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento (linee 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435 (ad eccezione della corsa delle ore 6.32 da via Dante da Maiano), 500, 515, 551, 669 e 980. Lo sciopero non riguarderà linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale. Viaggeranno quindi regolarmente le linee gestite da Atr, Bis, Troiani e Tuscia: 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it