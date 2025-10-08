Roma venerdì nero per i trasporti | doppio sciopero Atac il 10 ottobre 2025
Roma si prepara a un nuovo venerdì difficile sul fronte dei trasporti. Il 10 ottobre 2025 sarà infatti una giornata di disagi per gli utenti del trasporto pubblico: sono stati proclamati due scioperi che coinvolgeranno il personale Atac e che rischiano di bloccare bus, metro e ferrovie urbane per gran parte della giornata. A incrociare le braccia saranno i lavoratori aderenti a due diverse sigle: il Sindacato Unitario Lavoratori (Sul), che ha indetto uno sciopero di 24 ore; le organizzazioni Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl, che hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30 Servizi garantiti e orar i. 🔗 Leggi su Funweek.it
