Roma si prepara alla battaglia | 25 ottobre BKFC 83 al Palazzo dello Sport Camozzi vs Sakara è la sfida che l' Italia aspettava

Roma, 8 ottobre 2025, - Sabato 25 ottobre il Palazzo dello Sport di Roma diventerà l'epicentro mondiale del Bare Knuckle, grazie alla visione di Gabriel Rapisarda, partner di Conor McGregor e imprenditore, proprietario di Gabriel & Spirits, che ha sponsorizzato e finanziato completamente l'evento e che ha portato la promotion BKFC in Italia. Dalle ore 16:00 si apriranno i cancelli, e alle 20:00 partirà uno spettacolo unico: BKFC 83 porterà nella Capitale il match che tutti volevano, Chris Camozzi (USA), campione del mondo dei Cruiserweight BKFC, contro il leggendario Alessio “Legionarius” Sakara, romano, icona assoluta del fighting italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

