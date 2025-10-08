Roma ritrovato il 19enne Mario Buldorini | si aggirava da giorni vicino alla stazione Termini Sta bene

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Mario Buldorini, il 19enne marchigiano studente universitario del Campus Biomedico di Roma, di cui non si avevano più notizie dal 2 ottobre. Il giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di martedì nei pressi della stazione Termini, dove – secondo quanto riferiscono i carabinieri – si aggirava da alcuni giorni. Buldorini, che frequenta il secondo anno del corso di laurea in MedTech, era uscito dalla sua residenza universitaria a Trigoria e non aveva più fatto ritorno. Il padre, non riuscendo a contattarlo, aveva presentato denuncia di scomparsa il 3 ottobre presso la stazione dell’Arma del Divino Amore, dando così il via alle ricerche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

