Roma riaccende la memoria di Pier Paolo Pasolini con “Pasolini Art Visual Territorio”, progetto del Gruppo Teatro Essere al Teatro Porta Portese dal 12 ottobre al 2 novembre, a ingresso gratuito. Laboratori, mostre, masterclass, proiezioni e spettacoli intrecciano passato e presente, trasformando la città in un racconto condiviso tra arte, pensiero critico e comunità. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Roma riscopre Pasolini: arte, cinema e memoria al Porta Portese