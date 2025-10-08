Nell’ambito dell’esposizione “Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore”, in corso al Casino dei Principi – Musei di Villa Torlonia, martedì 14 ottobre alle 17 sarà presentato il catalogo della mostra, edito da De Luca Editori d’Arte. L’incontro si terrà presso il Casino Nobile, adiacente alla sede espositiva. All’evento prenderanno parte Federica Pirani, Direttrice della Direzione Patrimonio artistico delle ville storiche della Sovrintendenza Capitolina; lo storico dell’arte Marco Di Capua; i curatori della mostra e del catalogo, Serena De Dominicis e Valerio Rivosecchi; e Raffaella De Pasquale e Sara Scalia del Centro Studi Mafai Raphaël. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Roma, presentazione del catalogo della mostra su Mario Mafai e Antonietta Raphael