Roma presentazione del catalogo della mostra su Mario Mafai e Antonietta Raphael
Nell’ambito dell’esposizione “Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore”, in corso al Casino dei Principi – Musei di Villa Torlonia, martedì 14 ottobre alle 17 sarà presentato il catalogo della mostra, edito da De Luca Editori d’Arte. L’incontro si terrà presso il Casino Nobile, adiacente alla sede espositiva. All’evento prenderanno parte Federica Pirani, Direttrice della Direzione Patrimonio artistico delle ville storiche della Sovrintendenza Capitolina; lo storico dell’arte Marco Di Capua; i curatori della mostra e del catalogo, Serena De Dominicis e Valerio Rivosecchi; e Raffaella De Pasquale e Sara Scalia del Centro Studi Mafai Raphaël. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
L’Antico Egitto sbarca a Roma: arrivati 130 tesori dei Faraoni che potrai ammirare presto in una mostra imperdibile - Alle Scuderie del Quirinale arriva la mostra Tesori dei Faraoni: 130 opere dall'Egitto visitabili dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026. Lo riporta greenme.it
'Legami intangibili', a Roma arriva la mostra che racconta l’Italia delle feste popolari: dai misteri di Campobasso fino al Lucca Comics - Ventotto paesaggi festivi in mostra" arriva al Museo di Roma in Trastevere Al Museo di Roma in Trastevere arriva 'Legami intangibili. Segnala leggo.it