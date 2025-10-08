Roma parla Dan Friedkin | Gasperini incredibile Poi su Milan-Como in Australia

Calciomercato.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente giallorosso ha parlato dall’assemblea EFC del momento della squadra tessendo le lodi del tecnico L’assemblea generale dell’ECA, anzi EFC (European Football Clubs), è stata un’occasione importante per un confronto tra alcune delle grandi potenze del calcio europeo che si è tenuto in Italia, a Roma. La capitale tra ieri e oggi è il centro a livello internazionale, ma in chiave giallorossa è stata la chance – attesa da anni da stampa e tifosi – di sentire la voce, o comunque il pensiero, di Dan Friedkin. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

roma parla dan friedkin gasperini incredibile poi su milan como in australia

© Calciomercato.it - Roma, parla Dan Friedkin: “Gasperini incredibile”. Poi su Milan-Como in Australia

In questa notizia si parla di: roma - parla

Roma, parla Gasperini: «Siamo un po’ in ritardo sul mercato, speriamo ci sia una spinta perché la società ha dato disponibilità»

Echeverri, parla lo scopritore: “Un bambino prodigio. Alla Roma sarebbe un colpo da 10”

Parla Angelino: “Arabia? Non c’entravo nulla, per me Roma unica opzione”

roma parla dan friedkinRoma, parla Dan Friedkin: "Gasperini è fantastico, abbiamo grandi speranze" - Dan Friedkin torna nella Capitale e s'immerge nelle questioni giallorosse dal campo passando per il mercato fino al nuovo stadio. Segnala iltempo.it

roma parla dan friedkinDan Friedkin torna a Roma ed esalta Gasperini: «È fantastico, con lui siamo allineati su tutto» - Il presidente della Roma Dan Friedkin è tornato nella Capitale e, oltre a partecipare alla 32esima assemblea generale dell'ECA (da ieri EFC), ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Parla Dan Friedkin