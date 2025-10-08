Nel corso dell’estate la Roma ha lasciato partire quei giocatori che non rientravano più nei piani del club e per i quali non ci sarebbe stato spazio. In attacco, reparto che sta dimostrando qualche difficoltà (tolte le prestazioni di Soulé), a salutare la Capitale è stato Eldor Shomurodov, nonostante la scorsa stagione avesse accumulato minuti importanti con Ranieri. I numeri di Shomurodov con il Basaksehir. Dopo le cessioni temporanee degli anni passati a Spezia e Cagliari, questa volta l’uzbeko ha scelto una via estera, approdando all’Istanbul Basaksehir, sempre con la formula del prestito. La nuova vita in Turchia del classe ’95 è iniziata con il piede giusto dal punto di vista personale, nonostante l’avvio di stagione del club sia stato tutt’altro che esaltante, con una sola vittoria fino a questo momento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ottima partenza in Turchia per Shomurodov: riscatto più vicino?