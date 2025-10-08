Roma ottima partenza in Turchia per Shomurodov | riscatto più vicino?
Nel corso dell’estate la Roma ha lasciato partire quei giocatori che non rientravano più nei piani del club e per i quali non ci sarebbe stato spazio. In attacco, reparto che sta dimostrando qualche difficoltà (tolte le prestazioni di Soulé), a salutare la Capitale è stato Eldor Shomurodov, nonostante la scorsa stagione avesse accumulato minuti importanti con Ranieri. I numeri di Shomurodov con il Basaksehir. Dopo le cessioni temporanee degli anni passati a Spezia e Cagliari, questa volta l’uzbeko ha scelto una via estera, approdando all’Istanbul Basaksehir, sempre con la formula del prestito. La nuova vita in Turchia del classe ’95 è iniziata con il piede giusto dal punto di vista personale, nonostante l’avvio di stagione del club sia stato tutt’altro che esaltante, con una sola vittoria fino a questo momento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - ottima
OTTIMA PRESTAZIONE a roma PER LA GIOCATRICE DEL ’CT GROSSETO’ nella rassegna del circolo appia. Rachele Saleppico fa gli ’straordinari’: vince anche il tabellone del ’Serale’
Real Madrid-Roma Femminile, Di Guglielmo: “Sono un’ottima squadra, soprattutto in attacco”
Nizza 1-2 Roma, esordio VINCENTE in Europa League Prestazione ottima della Roma, che dopo un primo tempo di gestione, cambia marcia nella ripresa grazie all'ingresso di Pellegrini. Un secondo tempo dominato fino alla clamorosa ingenuità di Pisilli. Ins - facebook.com Vai su Facebook
adidas Urban Purist x #ASRoma ? Lo stile streetwear si fonde con l'iconico Lupetto e i colori giallorossi Scegli il capo che fa per te! ? https://store.asroma.com/it/adidas-urban-purist.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=it_ - X Vai su X
Roma, Shomurodov è in partenza: sull'attaccante c'è anche la corte del Rennes - L’attaccante uzbeko è sempre in uscita dalla Roma e godrebbe di richieste specialmente dall’estero. Come scrive tuttomercatoweb.com