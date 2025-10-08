Roma occupazione ai massimi da dieci anni Gualtieri | Un risultato storico per la Capitale
Roma raggiunge il suo miglior risultato occupazionale dell’ultimo decennio. Lo certificano i dati diffusi dall’ Ufficio di Statistica del Comune, che segnalano una crescita costante dell’occupazione e un calo significativo della disoccupazione nella Capitale. Secondo il rapporto, nel 2024 il tasso di occupazione ha toccato il 68,7%, con un aumento di circa due punti percentuali rispetto all’anno precedente. Gli occupati sono saliti a 1,25 milioni, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,8%, quasi la metà rispetto ai livelli del 2018. Il dato romano risulta superiore di oltre sei punti alla media nazionale, che si attesta al 62,2%, e conferma la tendenza positiva avviata negli ultimi anni, spinta dalla ripresa economica, dal turismo e dagli investimenti legati ai grandi eventi in programma nella Capitale, tra cui il Giubileo 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
