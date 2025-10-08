Roma nuovo corteo pro-Pal sfila davanti al Colosseo

Roma, 8 ott. (askanews) - A Roma sfila davanti al Colosseo il nuovo corteo pro-Palestina diretto verso Piramide. Tante le bandiere palestinesi, la manifestazione, anche in segno di solidarietà per le nuovi navi della Flotilla intercettate da Israele, è stata promossa tra gli altri dal Movimento Studenti Palestinesi in Italia, dalla Comunità Palestinese in Italia, da UDAP, Associazione dei Palestinesi in Italia e Giovani Palestinesi in Italia. Il corteo si snoda tra piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo e piazzale Ostiense. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

