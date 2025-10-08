Roma Koné si prende la scena | i dati lo premiano tra i migliori della Serie A

Sololaroma.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si gode la sosta per le Nazionali da capolista della Serie A, un risultato che conferma l’ottimo lavoro svolto da Gian Piero Gasperini in queste prime settimane di campionato. Il tecnico piemontese ha costruito una squadra solida, intensa e tatticamente equilibrata, capace di imporsi per organizzazione e spirito collettivo. Tra i protagonisti di questo brillante avvio c’è Manu Koné, che si è imposto subito come motore della manovra, grazie alla sua capacità di recuperare palloni, accelerare l’azione e collegare i reparti con grande lucidità. Solo Modric davanti a Koné. Secondo i dati elaborati da DataMB, Koné è attualmente il secondo miglior centrocampista della Serie A per rendimento complessivo, superato soltanto da Luka Modric del Milan. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma kon233 si prende la scena i dati lo premiano tra i migliori della serie a

© Sololaroma.it - Roma, Koné si prende la scena: i dati lo premiano tra i migliori della Serie A

In questa notizia si parla di: roma - prende

Maturità, studente di Roma prende 83 ma rifiuta il voto e scrive a Valditara: "Lo abbassi a 60"

Roma, autobus Atac prende fuoco al Fleming: nessun ferito ma tanta paura

Roma Femminile, il corso di Rossettini prende forma: contatti per il nuovo ds

OperaCamion, a Roma la lirica va in scena su un tir nei quartieri della città - Concluso il primo ciclo di appuntamenti dell'iniziativa del Teatro dell'Opera di Roma, che ha portato Il Barbiere di Siviglia nelle piazze della capitale, dal centro alle periferie. Lo riporta it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Kon233 Prende Scena