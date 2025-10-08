La Roma si gode la sosta per le Nazionali da capolista della Serie A, un risultato che conferma l’ottimo lavoro svolto da Gian Piero Gasperini in queste prime settimane di campionato. Il tecnico piemontese ha costruito una squadra solida, intensa e tatticamente equilibrata, capace di imporsi per organizzazione e spirito collettivo. Tra i protagonisti di questo brillante avvio c’è Manu Koné, che si è imposto subito come motore della manovra, grazie alla sua capacità di recuperare palloni, accelerare l’azione e collegare i reparti con grande lucidità. Solo Modric davanti a Koné. Secondo i dati elaborati da DataMB, Koné è attualmente il secondo miglior centrocampista della Serie A per rendimento complessivo, superato soltanto da Luka Modric del Milan. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Koné si prende la scena: i dati lo premiano tra i migliori della Serie A