Roma Inter i giallorossi tornano al lavoro | tre indisponibili per Gasperini il punto

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Sotto gli occhi del presidente Dan Friedkin, la Roma ha ripreso gli allenamenti in vista della ripresa del campionato e della sfida contro l’ Inter, che si terrà il prossimo 22 ottobre. Il club giallorosso, come riportato da Sky Sport, sta cercando di prepararsi al meglio per uno degli impegni più difficili della stagione, ma non arrivano buone notizie dall’infermeria. Gian Piero Gasperini, infatti, deve fare i conti con alcune assenze, a partire da Angelino, ancora influenzato e non presente in campo insieme ai compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, i giallorossi tornano al lavoro: tre indisponibili per Gasperini, il punto

In questa notizia si parla di: roma - inter

Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo

Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna

Su Dazn un'estate con grandi amichevoli: in campo Napoli, Milan, Inter, Juve, Roma e Lazio

Henrikh Mkhitaryan svela il retroscena sul suo addio alla Roma Nel suo nuovo libro «La mia vita sempre al centro», scritto con Alessandro Alciato, l’ex giallorosso racconta il momento in cui nacque il primo contatto con l’Inter: «Ausilio mi chiamò dopo il pareg - facebook.com Vai su Facebook

#VIDEO #ROMAINTER: Il 18 Ottobre in diretta su @SkySport il Big Match che segna la Stagione! https://digital-news.it/video/sky/1148/roma-inter-il-18-ottobre-in-diretta-su-sky-il-big-match-che-segna-la-stagione… @NOWTV_It #SkySerieA #SkySport - X Vai su X

Roma, Bailey sta tornando: il ruolo, la data del rientro e il messaggio del padre - Il nuovo acquisto della Roma non ha ancora debuttato con la maglia giallorossa a causa di un infortunio rimediato p ... Riporta msn.com

Trigoria, ancora out Angeliño. Lavoro a parte per Bailey - I giallorossi sono tornati ad allenarsi dopo due giorni di riposo concessi da Gasperini. Secondo ilromanista.eu