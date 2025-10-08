Roma Inter Chivu pensa ad un attacco inedito | rischia Lautaro la sensazione

Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La partita contro la   Roma del 22 ottobre potrebbe riservare una sorpresa in attacco per l’ Inter. A causa del rinvio della sfida tra l’Argentina e Porto Rico, Lautaro Martinez rientrerà un giorno dopo rispetto al previsto e avrà solo due giorni per prepararsi al big match contro i giallorossi. Questo crea una situazione in cui Lautaro potrebbe partire dalla panchina, dando spazio a una coppia inedita in attacco: Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Come riportato da OneFootball, Christian Chivu potrebbe scegliere di schierare Esposito dal 1? al fianco di Bonny, in una coppia che non è mai stata vista all’inizio in una partita ufficiale di questa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

