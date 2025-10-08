Roma impiantato ‘orecchio bionico’ | un robot ridona l’udito a un bimbo di 3 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento pionieristico al Bambino Gesù di Roma. Roma, 8 ottobre 2025. All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma un’équipe di specialisti ha eseguito un intervento rivoluzionario che ha permesso a un bambino di soli 3 anni di sentire per la prima volta. Grazie a una nuova tecnica robot-assistita, è stato impiantato un orecchio bionico in due giovani pazienti affetti da sordità profonda, riducendo al minimo i rischi chirurgici. Due pazienti, una tecnica all’avanguardia. I protagonisti di questo straordinario traguardo sono un bambino con sordità congenita e una ragazza di 14 anni affetta da sordità progressiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

