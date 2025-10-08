I successi si costruiscono dalla difesa, o almeno è quello che in Italia sentiamo ripetere ormai da una vita, un concetto che in effetti sembra avere un certo fondamento. Basti pensare che nelle ultime 18 edizioni della Serie A solo in un’occasione (la Juventus di Sarri nel 201920) lo scudetto non lo ha vinto la squadra meno perforata del campionato, e che sia un dato di buon auspicio per la Roma. Quella di quest’inizio di stagione è infatti una squadra quasi impenetrabile, che con soli 2 gol subiti in 6 partite è la migliore in Europa (davanti a Bayern Monaco e Arsenal con 3). Un risultato che parte da lontano, da Ranieri più precisamente, visto che, ricorda Leggo, sono appena 13 in 26 gare le reti incassate dalla Roma in campionato nel 2025. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma impenetrabile, nessuno come lei in Europa: da Svilar ai difensori