Scatta la mobilitazione a distanza di appena tre giorni dalla maxi manifestazione nazionale istituita per supportare i palestinesi e per la pace a Gaza. Dopo che tutte le nuove nove imbarcazioni della Flottilla partite con l’intento di consegnare aiuti umanitari, in direzione dell’enclave, sono state intercettate e trasferite in un porto israeliano nelle prime ore di oggi, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, i pro Pal tornano in piazza: corteo dal Colosseo a Piramide