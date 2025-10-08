Roma Guido Crosetto operato al Fatebenefratelli per asportazione di 3 neoplasie al colon ministero Difesa | È in buone condizioni

Fonti istituzionali rassicurano che l'operazione è stata condotta senza complicazioni, in un quadro clinico stabile. Ora bisognerà attendere gli esami istologici dei polipi esportati Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato questa mattina, 8 ottobre, e sottoposto a intervent. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

