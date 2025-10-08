Roma Gualtieri | Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni

(Adnkronos) – "Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per festeggiare i suoi 75 anni". Ad annunciare la singolare iniziativa è il primo cittadino della Capitale oberto Gualtieri a 'Repubblica Insieme – Roma, la fabbrica del cinema' in corso all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. "A Roma ci sarà un importante allargamento della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - gualtieri

Gualtieri: “Stadio della Roma in fase avanzata. Il Comune darà massimo supporto”

“Roma non ti segue”: il presidio di Gioventù nazionale contro la giunta Gualtieri e il degrado nelle periferie

Gualtieri: "Le periferie di Roma fanno schifo". Il centrodestra: "Offende i cittadini"

Le grandi trasformazioni del nostro territorio tra crescita, innovazione e sviluppo sostenibile. Le sfide per Roma e il Lazio: sul palco dell’Assemblea gli interventi del Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e del Presidente della Regione Lazio Francesc - facebook.com Vai su Facebook

Assalti neofascisti e scritte antisemite. Gualtieri e la terapia shock per Roma. ASCOLTA il podcast di oggi 6 ottobre https://ift.tt/sg1j4ld - X Vai su X

Roma, Gualtieri: “Carlo Verdone sindaco per un giorno a novembre per i suoi 75 anni” - Ad annunciare la singolare iniziativa è il primo cittadino della Capitale oberto Gualtieri a 'Repubblica ... Lo riporta cn24tv.it

Carlo Verdone riceve la laurea honoris causa in Medicina: «Non salvo vite, ma posso curare l’umore. Diciamo che sono un antidepressivo vivo privo di effetti collaterali» - L’attore è stato premiato per il suo «approccio compassionevole e clinico alla medicina» che assieme alla «sua celebrità e alle sue capacità comunicative» lo hanno reso un «testimonial competente e un ... Riporta vanityfair.it