Roma Ghilardi verso l’esordio | dopo l’Inter cerca spazio nella difesa giallorossa

C’è chi la Roma se l’è conquistata sfruttando ogni occasione possibile – chiedere a Zeki Celik – e chi, invece, non ha ancora avuto nemmeno l’opportunità di esordire in maglia giallorossa. È il caso di Daniele Ghilardi, giovane difensore toscano – già colonna della Nazionale Under 21 – arrivato in estate dal Verona per un cifra complessiva vicina ai 12 milioni di euro. Un investimento sicuramente importante, che lasciava presagire un inserimento graduale nelle rotazioni difensive della Roma già a partire da questo inizio di stagione. Invece le eccellenti prestazioni di Mario Hermoso, Zeki Celik, Gianluca Mancini ed Evan N’Dicka, hanno sbarrato, momentaneamente, le porte della retroguardia giallorossa al giovane Ghilardi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

