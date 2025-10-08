Roma Dan Friedkin | Gasperini è fantastico non potremmo essere più felici

Con il campionato fermo per la seconda sosta stagionale, Dan Friedkin è tornato in Italia non solo per incontrare Massara, Ranieri e Gasperini, ma anche per partecipare alla 32 a assemblea generale dell’European Football Clubs (ex ECA). Il presidente della Roma è stato intercettato dai cronisti presenti presso l’Hotel Cavalieri e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso da fare, ma crediamo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in chi ci lavora”. Dan Friedkin si è poi espresso sul match tra Milan e Como a Perth: “Sono completamente in supporto di tutto ciò che sta facendo l’UEFA, sono vicini ai nostri ideali, il presidente dell’EUFA è vicino a noi, con tutti i nostri fan e tutto ciò che sta facendo l’Europa, quindi siamo in supporto di tutto ciò che sta facendo l’UEFA”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

