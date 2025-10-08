Roma Dan Friedkin | Gasperini è fantastico non potremmo essere più felici
Con il campionato fermo per la seconda sosta stagionale, Dan Friedkin è tornato in Italia non solo per incontrare Massara, Ranieri e Gasperini, ma anche per partecipare alla 32 a assemblea generale dell’European Football Clubs (ex ECA). Il presidente della Roma è stato intercettato dai cronisti presenti presso l’Hotel Cavalieri e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso da fare, ma crediamo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in chi ci lavora”. Dan Friedkin si è poi espresso sul match tra Milan e Como a Perth: “Sono completamente in supporto di tutto ciò che sta facendo l’UEFA, sono vicini ai nostri ideali, il presidente dell’EUFA è vicino a noi, con tutti i nostri fan e tutto ciò che sta facendo l’Europa, quindi siamo in supporto di tutto ciò che sta facendo l’UEFA”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - friedkin
Friedkin rilancia: nasce Pursuit Sports, la holding del futuro tra Roma, sport USA e ambizioni globali
I Friedkin lanciano Pursuit Sports, holding per gestire Roma, Everton e Cannes: come funzionerà
Roma e il rischio UEFA: Il caso Crystal Palace come monito per i Friedkin
Il Presidente Dan Friedkin è a Roma Il patron giallorosso ha raggiunto la capitale per partecipare alla 32esima edizione dell’assemblea generale ECA, da ieri EFC, organizzata dalla UEFA all’Hilton Cavalieri ? Nelle prossime ore Dan Friedkin dovrebbe i - X Vai su X
Roma, Friedkin all'assemblea dell'Eca: tutte le foto - facebook.com Vai su Facebook
Roma, parla Dan Friedkin: "Gasperini è fantastico, abbiamo grandi speranze" - Dan Friedkin torna nella Capitale e s'immerge nelle questioni giallorosse dal campo passando per il mercato fino al nuovo stadio. Secondo iltempo.it
Roma:Friedkin 'Gasperini? Non potremmo essere più felici di lui' - Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso ancora davanti, ma credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la sq ... Da ansa.it