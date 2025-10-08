Roma Dan Friedkin assiste alla ripresa degli allenamenti | out Angelino e Wesley

Archiviato il successo per 2-1 contro la Fiorentina, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini. Nel mirino dei giallorossi c’è già il big match contro l’Inter, in programma al rientro dalla sosta. Lavoro a parte per Wesley e Bailey. Come previsto, all’appello mancano gli undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ma anche tra i presenti non sono mancate le precauzioni. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Angelino ha saltato la seduta a causa dello stato influenzale che lo ha già tenuto fuori contro la Fiorentina, mentre Wesley e Bailey hanno svolto lavoro personalizzato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dan Friedkin assiste alla ripresa degli allenamenti: out Angelino e Wesley

