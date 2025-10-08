Roma cerca gol Gasperini al lavoro | tutti i trequartisti a Trigoria durante la sosta

Di aspetti positivi in questa Roma ne abbiamo sottolineati tanti, dal cuore e grinta sempre messi in campo ad una difesa impenetrabile fin qui, ma se lo scopo di questo meraviglioso sport rimane quello di buttare la palla in porta manca ancora qualcosa da questo punto di vista, quello step che serve per poter rimanere nelle posizioni alte di classifica. 7 gol in 6 partite di campionato sono pochi per Gasperini, che ha sempre trovato la via della rete con estrema facilità ai tempi dell’Atalanta, ed ora c’è una sosta utile proprio per lavorare a questo piccolo dettaglio. Il problema principale rimane quello delle punte, ma sia Dovbyk che Ferguson sono partiti per gli impegni con le proprie Nazionali, e allora meglio cercare i gol altrove: tutti i trequartisti della rosa sono rimasti a Trigoria, qualcosa che il tecnico vuole sfruttare nei prossimi giorni, proprio in quella zona di campo nella quale voleva di più dal mercato e che può portare un apporto maggiore in fase realizzativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma cerca gol, Gasperini al lavoro: tutti i trequartisti a Trigoria durante la sosta

