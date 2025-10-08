Roma brinda al Messico | vini italiani e diplomazia in primo piano
Un brindisi italiano ha illuminato la serata del 19 settembre presso l’Ambasciata del Messico a Roma, dove Identità Mediterranea ha rinnovato la sua presenza per la celebrazione del 215° anniversario dell’inizio della Liberazione. Un appuntamento dal forte valore simbolico, reso ancor più significativo dall’avvio del mandato del nuovo ambasciatore. Un brindisi che unisce Roma e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: roma - brinda
Sfoglia il nostro catalogo online Vini selezionati, bollicine e distillati per ogni momento. Scegli, ordina, brinda—perché ogni scelta ha un sapore speciale! Lux Wine - Via Cassia 340, Roma Info & prenotazioni sul nostro sito. #luxwine #winelover #en - facebook.com Vai su Facebook
Vino italiano protagonista all’Ambasciata del Messico: Identità Mediterranea confermata per il secondo anno - Per il secondo anno consecutivo l’associazione culturale Identità Mediterranea, guidata da Gaetano Cataldo, ha rappresentato l’Italia all’Ambasciata del Messico a Roma in occasione del 215° anniversar ... Riporta agro24.it
Con Roma Hortus Vini 2025 l'Italia del vino inonda l'Orto Botanico - Dégustation sur l'herbe, vini provenienti da ogni regione italiana, performance musicali e pillole teatrali al chiaro di luna. Scrive ansa.it