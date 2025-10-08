Roma apre al pubblico il Passaggio di Commodo al Colosseo | era il corridoio segreto degli imperatori
ROMA – Per la prima volta nella storia, il Parco archeologico del Colosseo apre al pubblico il Passaggio di Commodo, uno degli ambienti più suggestivi e misteriosi dell' Anfiteatro Flavio. Si tratta di un corridoio sotterraneo coperto a volta, parzialmente illuminato da bocche di lupo, che collegava direttamente il pulvinar, il palco imperiale, con l'esterno del Colosseo. Questo percorso riservato agli imperatori e alle alte cariche dell'Impero romano, scavato tra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C., era del tutto nascosto allo sguardo della folla. Non previsto nella fase iniziale della costruzione del Colosseo, fu realizzato in un secondo momento, scavando le fondazioni stesse dell'edificio.
Al Colosseo apre al pubblico il Passaggio di Commodo - Fra il vociare della folla che gremisce il Colosseo, l'imperatore raggiunge la tribuna a lui riservata, il fastoso pulvinar.
Apre il Passaggio di Commodo, l'accesso regale al Colosseo - Lo si ricorda come l'imperatore gladiatore e tra i meno amati dal popolo romano, tanto che fu vittima di varie congiure, l'ultima delle quali andò a segno per mano del suo allenatore e gladiatore