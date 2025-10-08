Roma ancora in piazza per la Flotilla bis bloccata da Israele I manifestanti | Subito un canale umanitario permanente – Video
Dopo i cortei per la Global Sumud Flotilla, a Roma si continua a scendere in piazza. Questa volta lo si fa per la seconda missione in mare, quella della Thousand Madleens, salpata il 25 settembre dal porto di Catania, e quella della Freedom Flotilla, partita il 30 settembre da Otranto. In tutto nove barche (in origine 11, ma 2 sequestrate a Creta dalla capitaneria di porto greca) intercettate e bloccate, nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, dai militari israeliani, a circa 120 miglia dalla costa di Gaza. Sono 145 gli arrestati, di cui nove italiani. L’obiettivo di questa seconda missione, composta principalmente da medici, infermieri e giornalisti, è lo stesso della Global Sumud Flotilla e cioè rompere l’assedio nella Striscia e portare aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: roma - piazza
Curva Sud, il 21 luglio la festa per i 98 anni della Roma: appuntamento a Piazza Navona
Ancona, contesta il Governo al sit-in per Narcos. Toni alti e spintoni, in piazza Roma scoppia la bagarre. L'attivista Rizzi: «Qui per il cane ucciso, non strumentalizzare»
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia
Pamela Mastropietro, a piazza Re di Roma la cerimonia in ricordo della 18enne https://ift.tt/OTxrY87 - X Vai su X
FIABA DAY – Roma, 5 settembre, Piazza Colonna (davanti a Palazzo Chigi) Giorni in cui la musica diventa voce, abbraccio, speranza. Ho avuto l’onore di cantare al Fiaba Day di Roma, un evento che celebra l’inclusione, la solidarietà e i sogni senza barriere. - facebook.com Vai su Facebook
“Blocchiamo tutto”: migliaia in piazza a Roma contro il blocco della Flotilla - Al centro della protesta lo stop agli aiuti umanitari per Gaza ... Segnala rainews.it
Nuovi cortei per Flotilla e Palestina. In arrivo 'misure per aumentare la sicurezza' - Per Gaza, per la Global Sumud Flotilla, per il 7 ottobre, per la Freedom Flotilla. Da ansa.it