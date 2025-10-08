Roma all’attacco Dybala e Bailey nuove risorse | e Pellegrini può fare da jolly

Sololaroma.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di norma non è buono spezzare il ritmo di una squadra in fiducia a livello di risultati, ma tale sosta per la Roma è una ghiotta opportunità per respirare e lavorare sulle lacune che ha messo in mostra in questa prima parte di stagione. Si è chiaramente lodata una difesa impenetrabile, che sta facendo la fortuna dei giallorossi, ma serve trovare più gol in un attacco ancora col freno a mano tirato. Responsabilità delle punte sicuramente, la nota più dolente di questo gruppo che non sta trovando in Dovbyk e Ferguson l’aiuto e il rendimento aspettato, ma anche di una trequarti retta al momento da un Soulé super ma un po’ solo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma all8217attacco dybala e bailey nuove risorse e pellegrini pu242 fare da jolly

© Sololaroma.it - Roma all’attacco, Dybala e Bailey nuove risorse: e Pellegrini può fare da jolly

In questa notizia si parla di: roma - dybala

Pisa-Roma 0-1, le pagelle: Dybala fa sempre la differenza, Soulè scotta

Roma, Dybala sorprende tutti: già in forma e pronto per Gasperini

Roma, Dybala subito in cattedra. Bene Koné nel 14-0 al Trastevere

roma all8217attacco dybala baileyInfortunati Roma | Dybala e Bailey: cosa filtra per Europa League e 6^ giornata - La Roma si prepara alla delicata sfida di Europa League contro il Lille, in programma giovedì, con l’obiettivo ... Scrive fantamaster.it

roma all8217attacco dybala baileyRoma, rifinitura in vista del Lille: ancora out Dybala e Bailey - Domani sera la Roma affrronterà il Lille per la seconda giornata del maxi girone di Europa League contro il Lille. Da firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Roma All8217attacco Dybala Bailey