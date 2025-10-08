Roma all’attacco Dybala e Bailey nuove risorse | e Pellegrini può fare da jolly
Di norma non è buono spezzare il ritmo di una squadra in fiducia a livello di risultati, ma tale sosta per la Roma è una ghiotta opportunità per respirare e lavorare sulle lacune che ha messo in mostra in questa prima parte di stagione. Si è chiaramente lodata una difesa impenetrabile, che sta facendo la fortuna dei giallorossi, ma serve trovare più gol in un attacco ancora col freno a mano tirato. Responsabilità delle punte sicuramente, la nota più dolente di questo gruppo che non sta trovando in Dovbyk e Ferguson l’aiuto e il rendimento aspettato, ma anche di una trequarti retta al momento da un Soulé super ma un po’ solo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
