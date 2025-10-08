Roma | All’asta capolavori d’arte per riqualificare le periferie

Roma – Si svolgerà il 21 ottobre prossimo, alle ore 18.30, nei saloni della Casa d’Aste Arcadia, in corso Vittorio Emanuele II, 18, a Roma, la vendita all’incanto di una collezione unica di 36 opere, che rappresentano un’importante eredità devoluta alla Fondazione Charlemagne. Un tesoro che, trasformandosi in solidarietà, finanzierà una serie di progetti di riqualificazione urbana di Roma legati al programma “Periferiacapitale”. Si tratta di un’occasione rara, destinata a lasciare il segno, in cui la grande arte non si limita a raccontare la bellezza, ma diventa strumento concreto di rigenerazione sociale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

