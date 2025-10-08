Roma alla stazione Nomentana appare scritta pro-Hamas | 7 ottobre – felice resistenza
"7 ottobre, felice resistenza!". Questa la scritta apparsa da poche ore nel sottopassaggio della fermata della stazione Nomentana a Roma, nella zona nord-est della Capitale. "Ferma condanna per la vergognosa scritta inneggiante alla strage terroristica del 7 ottobre apparsa in queste ore sul muro del sottopassaggio della stazione Nomentana, tra viale Etiopia e .
