Roma alla stazione Nomentana appare scritta pro-Hamas | 7 ottobre – felice resistenza

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "7 ottobre, felice resistenza!". Questa la scritta apparsa da poche ore nel sottopassaggio della fermata della stazione Nomentana a Roma, nella zona nord-est della Capitale.  "Ferma condanna per la vergognosa scritta inneggiante alla strage terroristica del 7 ottobre apparsa in queste ore sul muro del sottopassaggio della stazione Nomentana, tra viale Etiopia e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

