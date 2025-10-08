Roccella al convegno sulla GPA con ADF International il gruppo d'odio che ha cancellato l'aborto negli USA

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella partecipa negli Usa a un convegno contro la GPA nel Palazzo di Vetro dell’Onu. Presente anche Giorgio Mazzoli, rappresentante di Alliance Defending Freedom International, un gruppo giuridico statunitense di ispirazione cristiana che ha contribuito a eliminare il diritto di aborto negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella partecipa negli Usa a un convegno contro la GPA nel Palazzo di Vetro dell'Onu ... fanpage.it scrive

Maternità surrogata, Roccella: “Il medico deve denunciare”, insorge l’Ordine. La replica: “Confonde i piani” - «Questo Ddl viola l'articolo 3 della Costituzione: la Gpa (Gestazione per altri) è reato universale solo se la fanno gli italiani, il gregge di Giorgia, se la fa Elon Musk gli si aprono le porte di ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

