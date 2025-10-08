Roccella al convegno sulla GPA con ADF International il gruppo d'odio che ha cancellato l'aborto negli USA
La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella partecipa negli Usa a un convegno contro la GPA nel Palazzo di Vetro dell’Onu. Presente anche Giorgio Mazzoli, rappresentante di Alliance Defending Freedom International, un gruppo giuridico statunitense di ispirazione cristiana che ha contribuito a eliminare il diritto di aborto negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: roccella - convegno
Per motivi organizzativi il convegno previsto sabato 4 ottobre 2025 al Castello di Roccella dal titolo "Roccamaris, il Castello, la fortezza" è stato rinviato. A breve comunicheremo la nuova data. - facebook.com Vai su Facebook
Anteprima di Ottobre in Poesia a Roccella Jonica e a Quartu - X Vai su X
Roccella al convegno sulla GPA con ADF International, il “gruppo d’odio” che ha cancellato l’aborto negli USA - La ministra per la Famiglia Eugenia Roccella partecipa negli Usa a un convegno contro la GPA nel Palazzo di Vetro dell’Onu ... fanpage.it scrive
Maternità surrogata, Roccella: “Il medico deve denunciare”, insorge l’Ordine. La replica: “Confonde i piani” - «Questo Ddl viola l'articolo 3 della Costituzione: la Gpa (Gestazione per altri) è reato universale solo se la fanno gli italiani, il gregge di Giorgia, se la fa Elon Musk gli si aprono le porte di ... Da laprovinciapavese.gelocal.it