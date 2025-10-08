Robotica e automazione industriale nuova sede per l' azienda colonna della comunità digitale di Confartigianato
Nuova sede per Argo Al, colonna della comunità digitale di Confartigianato Cesena, impresa già in crescita a un anno dalla nascita. “Argo AI - spiega il titolare Marco Cortini - è un'azienda situata nel territorio forlivese ma in piena sinergia con quello cesenate grazie all'inserimento nella. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: robotica - automazione
“Crisi automotive, la soluzione è un distretto sull’automazione industriale e della robotica” - facebook.com Vai su Facebook
? #robotica nella #logistica? Ecco perché l’#automazione con i robot nei magazzini è fondamentale per il futuro delle imprese https://bit.ly/3KnQOFz Le aziende che la adottano in anticipo ottengono un serio vantaggio competitivo. - X Vai su X
Nuovi robot impiegati per il lavoro industriale e per la vita urbana - In Corea del Sud, la robotica non è più un sogno da laboratorio, ma un settore strategico. Scrive tecnoandroid.it
L’italiana Cyberwave raccoglie 7 milioni per semplificare l’automazione industriale - L’azienda vuole rendere la robotica accessibile e riconfigurabile per tutte le aziende ... Secondo ilsole24ore.com