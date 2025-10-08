Roborock F25 Ultra | aspira lava e igienizza con vapore e acqua calda

Vapore a 150 °C e acqua calda a 86 °C si incontrano in un unico apparecchio: è qui che la pulizia domestica prova a cambiare passo, unendo aspirazione, lavaggio e igienizzazione in un gesto solo. Presentato a IFA Berlino 2025, questo dispositivo nasce per trasformare i pavimenti di casa senza detersivi, puntando su risultati rapidi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roborock F25 Ultra: aspira, lava e igienizza con vapore e acqua calda

In questa notizia si parla di: roborock - ultra

Hai già visto cosa può fare F25 Ultra? Scopri di più: https://it.roborock.com/pages/roborock-f25-ultra #IFA2025 #Roborock #RoborockF25Ultra - facebook.com Vai su Facebook

Roborock R25 Ultra: l'aspirapolvere che lava con la forza del vapore - Roborocok F25 Ultra è un aspirapolvere lavapavimenti che sfrutta l'efficacia del vapore per agire in modo ancora più incisivo sulle macchie dei pavimenti di casa ... Riporta smarthome.hwupgrade.it

Roborock F25 Ultra, pulizia a vapore e acqua calda in un unico dispositivo - Pulizia a vapore e acqua calda, gestione automatica e funzioni smart: Roborock F25 Ultra unisce aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo, mirando alla fascia alta del mercato domestico ... Scrive msn.com