Roberto Mancini si è lasciato con la moglie? L’indizio social

Ildifforme.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pare che Roberto Mancini e Silvia Fortini, la sua seconda moglie, si siano lasciati: hanno smesso di seguirsi su Instagram. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roberto mancini si 232 lasciato con la moglie l8217indizio social

© Ildifforme.it - Roberto Mancini si è lasciato con la moglie? L’indizio social

In questa notizia si parla di: roberto - mancini

Antonio Razzi: “Roberto Mancini grande mister. Spalletti? Mai entusiasmato”

Bologna, tre indizi fanno una prova: c’è la firma di Roberto Mancini

Luciano Moggi in esclusiva: “Roberto Mancini? Lo vedrei bene in Serie A”

Cerca Video su questo argomento: Roberto Mancini 232 Lasciato