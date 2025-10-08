Roberto Mancini e la moglie Silvia Fortini sono in crisi? L' indizio social

C'è chi si chiede se tra il Mister e la seconda moglie sia finito l'amore o se si tratti di una semplice coincidenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roberto Mancini e la moglie Silvia Fortini sono in crisi? L'indizio social

In questa notizia si parla di: roberto - mancini

Antonio Razzi: “Roberto Mancini grande mister. Spalletti? Mai entusiasmato”

Bologna, tre indizi fanno una prova: c’è la firma di Roberto Mancini

Luciano Moggi in esclusiva: “Roberto Mancini? Lo vedrei bene in Serie A”

La figlia di Roberto Mancini si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin - facebook.com Vai su Facebook

Roberto Mancini e la moglie Silvia Fortini sono in crisi? L'indizio social - Chi si è accorto di questo piccolo dettaglio ha sollevato un caso: si tratta solo di una coincidenza ... Scrive gazzetta.it

Roberto Mancini in crisi con la moglie Silvia Fortini? Dopo sette anni d’amore un gesto sui social accende i sospetti - Un gesto apparentemente banale, come smettere di seguire qualcuno su Instagram, può oggi trasformarsi in un vero focus mediatico. Segnala notizie.it