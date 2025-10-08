Roberta Mezzabarba la scrittrice viterbese trionfa al premio letterario Città di Cologna Spiaggia
Roberta Mezzabarba, scrittrice viterbese, si è imposta con le sue opere alla 16esima edizione del premio letterario nazionale “Città di Cologna Spiaggia”, organizzato dall'associazione culturale “Il Faro”.Domenica 5 ottobre è risultata trionfatrice, con un primo posto assoluto, nella sezione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: roberta - mezzabarba
E questo è il momento dell'annuncio del Premio assegnato al mio romanzo "IULIA FARNESIA - Lettere da un'anima" con le parole della motivazione.... Meraviglioso! https://www.robertamezzabarba.it/prodotto/iulia-farnesia-lettere-da-unanima/ - facebook.com Vai su Facebook