Roberta maestra a 24 anni 48 ore per trasferirsi dalla Puglia a Monterenzio | Ma con i miei bambini mi sento Peter Pan

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 8 ottobre 2025 - Una cattedra dall’altra parte dell’Italia. Quarantotto ore per affrontare il trasloco da Ascoli Satriano, piccolo comune nel Foggiano, a Monterenzio, nel Bolognese. Roberta Ruscigno, giovane insegnante oggi venticinquenne, laureata all’Unimol, Università degli Studi del Molise, riceve la prima convocazione subito dopo la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e l’inserimento nella Gps (Graduatoria provinciale per le supplenze).  Grazie a un anticipo negli studi – racconta – è riuscita subito a entrare in graduatoria. “Dopo poco tempo ho ricevuto la chiamata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

