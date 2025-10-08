Rivoluzione semafori | arriva anche il bianco Ecco dove e perché

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presto in strada potremmo imbatterci in una curiosa novità: ai colori del semaforo potrebbe aggiungersi il bianco. Una vera e propria rivoluzione, dato che stiamo parlando di un segnale praticamente universale, comunemente utilizzato in ogni parte del mondo. E se tutti sanno che con il rosso è obbligatorio fermarsi, col giallo rallentare e con il verde proseguire, le cose potrebbero cambiare con l'introduzione del nuovo colore. Ma perché il bianco? Questo colore non riguarderà la segnaletica dei tram, come forse qualcuno può aver immaginato. Si tratta proprio della circolazione delle auto in strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

rivoluzione semafori arriva anche il bianco ecco dove e perch233

© Ilgiornale.it - Rivoluzione semafori: arriva anche il bianco. Ecco dove e perché

In questa notizia si parla di: rivoluzione - semafori

rivoluzione semafori arriva biancoArriva il colore bianco al semaforo. Ecco dove e perché - Presto al semaforo potrebbe arrivare anche il colore bianco. Come scrive money.it

rivoluzione semafori arriva biancoIl semaforo avrà 4 colori? Ecco perché servirà il bianco - La novità per ora è un'ipotesi, ma la svolta è più vicina di quanto si pensi, a giudicare dal dibattito in corso ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Semafori Arriva Bianco