Rivoluzione semafori | arriva anche il bianco Ecco dove e perché

Presto in strada potremmo imbatterci in una curiosa novità: ai colori del semaforo potrebbe aggiungersi il bianco. Una vera e propria rivoluzione, dato che stiamo parlando di un segnale praticamente universale, comunemente utilizzato in ogni parte del mondo. E se tutti sanno che con il rosso è obbligatorio fermarsi, col giallo rallentare e con il verde proseguire, le cose potrebbero cambiare con l'introduzione del nuovo colore. Ma perché il bianco? Questo colore non riguarderà la segnaletica dei tram, come forse qualcuno può aver immaginato. Si tratta proprio della circolazione delle auto in strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rivoluzione semafori: arriva anche il bianco. Ecco dove e perché

A Trieste parte la rivoluzione dei semafori intelligenti: 68 incroci saranno rinnovati entro febbraio 2026 con telecamere, radar e sistemi smart. Un progetto da 1,39 milioni di euro per una città più sicura e moderna! - facebook.com Vai su Facebook

