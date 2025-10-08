Rivolta nel carcere minorile di Bari | sei condannati

Le accuse erano di sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale, tentata evasione e furto aggravato, riqualificato in rapina.

In questa notizia si parla di: rivolta - carcere

