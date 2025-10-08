MONZA – Pedemontana è un progetto nato negli anni Venti del Novecento pensato per unire Como, Varese, Milano e Monza e Brianza, creando un nuovo sistema di mobilità. In parte già realizzato, con le tratte A e B1, si sta espandendo attraverso la costruzione delle tratte B2 e C. E sul tavolo c’è anche la la variante D. I cittadini si domandano se la futura autostrada sia conveniente alla viabilità, portando una diminuzione del traffico e spostamenti più veloci, oppure se comporti svantaggi eccessivamente ingenti per il territorio. In modo particolare dal punto di vista dell’ambiente. “ Pedemontana è un progetto che nasce vecchio e non è allineato con le nuove politiche della mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivolta anti-Pedemontana a Monza: “Parchi devastati e traffico. È un progetto da cancellare”