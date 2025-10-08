Ritrovato in mattinata il 71enne scomparso nella serata di ieri

OSTRA – È stato ritrovato, in buone condizioni di salute, il 71enne scomparso nella serata di ieri a Ostra. Da diverse ore erano scattate le ricerche da parte di carabinieri, vigili del fuoco e personale della protezione civile che hanno posto al setaccio la zona di campagna intorno alla sua. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

