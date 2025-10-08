Ritorna ' Domenica a Teatro' lo storico cartellone della Città del Teatro di Cascina dedicato alle famiglie

Pisatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia del teatro per le famiglie alla Città del Teatro di Cascina E' già aperta la prevendita dei biglietti per la nuova edizione della rassegna “Domenica a Teatro”: da ottobre ad aprile a La Città del Teatro andranno in scena 22 spettacoli per un totale di 23 repliche, con le migliori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ritorna - domenica

Domenica In ritorna in tv, il primo collegamento di Mara Venier è con la premier Giorgia Meloni

Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Novembre ritorna il Festival di San Martino giunto alla sua 6a edizione

Il Teatro dei Ragazzi ritorna nel territorio di Subbiano e Capolona - Arezzo, 7 novembre 2024 – “Il Teatro dei Ragazzi ritorna nel territorio di Subbiano e Capolona con Voglio la Luna in una programmazione di Nata Teatro sostenuta dall’Amministrazione Comunale di ... Come scrive lanazione.it

Teatro Romano, Benevento Longobarda: domenica torna la rievocazione dell’Assedio del 663 - Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna la rievocazione storica dell’Assedio che Benevento subì nel 663 per opera dell’imperatore Costante II e che si concluse con la gloriosa vittoria d ... Segnala ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Ritorna Domenica Teatro Storico