Assalto violento per rapina in villa con minaccia di sequestro della figlia di 16 mesi a una coppia di Misterbianco. I rapinatori hanno minacciato l’uomo di tagliargli un dito se non avesse consegnato quanto aveva in casa. La rapina ha fruttato 116mila euro in contanti e 60mila in oggetti preziosi. E’ l’episodio, avvenuto il 16 novembre 2024, su cui ha fatto luce la procura di Catania e che,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rito esoterico prima di una rapina in villa e la minaccia di tagliare un dito alla vittima: sette arresti a Catania