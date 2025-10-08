Rito esoterico prima di una rapina in villa e la minaccia di tagliare un dito alla vittima | sette arresti a Catania
Assalto violento per rapina in villa con minaccia di sequestro della figlia di 16 mesi a una coppia di Misterbianco. I rapinatori hanno minacciato l’uomo di tagliargli un dito se non avesse consegnato quanto aveva in casa. La rapina ha fruttato 116mila euro in contanti e 60mila in oggetti preziosi. E’ l’episodio, avvenuto il 16 novembre 2024, su cui ha fatto luce la procura di Catania e che,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: rito - esoterico
