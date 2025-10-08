Ritenuti pericolosi per la sicurezza | tra i 5 cittadini espulsi anche il latitante catturato a settembre

LECCE - Cinque espulsioni con accompagnamento alla frontiera di altrettanti cittadini stranieri, con documenti irregolari e ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella giornata del 2 ottobre scorso, la polizia ha infatti eseguito le misure nei confronti di due cittadini, uno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: ritenuti - pericolosi

Smalti per le unghie, cosa sono i composti chimici Tpo e Dmta che saranno vietati in Europa e perché sono ritenuti pericolosi

Questura: Violenza sulle donne, sorveglianza speciale per due soggetti ritenuti socialmente pericolosi leggi qui articolo - facebook.com Vai su Facebook

Ritenuti pericolosi per la sicurezza: tra i 5 cittadini espulsi, anche il latitante catturato a settembre - Tanti i provvedimenti eseguiti dalla polizia negli ultimi giorni, nei confronti di un cittadino americano, due albanesi, uno tunisino e una donna moldava ... Scrive lecceprima.it

Lecce, espulsi 5 cittadini stranieri irregolari: «Pericolosi per la sicurezza pubblica» - Avevano precedenti, uno era stato condannato per sfruttamento della prostituzione, altri avevano commesso reati contro il patrimonio, furti e ricettazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive