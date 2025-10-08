Il Sindacato Cronisti Romani, nei suoi 115 anni di storia ininterrotta, si è sempre impegnato a fianco dei giornalisti italiani nella difesa della libertà di informazione, fondamento essenziale della vita democratica. Il Premio del Sindacato Cronisti Romani 2025 è dedicato a tutti i giornalisti che quest'anno hanno perso la vita nei diversi conflitti in corso mentre svolgevano il proprio lavoro. Un omaggio a chi, con coraggio, ha cercato di raccontare gli orrori delle guerre nella speranza di un mondo di pace. Il Premio si colloca nella lunga tradizione dei riconoscimenti che il Sindacato ha voluto negli anni destinare ai colleghi, ma anche ai rappresentanti delle istituzioni e della società, confermandosi punto di riferimento per chi racconta la città e le sue trasformazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rita Cavallaro premiata dal Sindacato Cronisti Romani