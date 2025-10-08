Rissa con i coltelli nel bar di Montoro | un ferito e locale chiuso dal questore dopo la notte di caos e paura

Bar chiuso per 15 giorni a Montoro dopo una rissa con armi e un ferito: il Questore di Avellino interviene per garantire la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rissa con i coltelli nel bar di Montoro: un ferito e locale chiuso dal questore dopo la notte di caos e paura

Rissa in un bar a Montoro, il questore sospende l'attività - È stata sospesa l'attività al bar di Montoro situato alla frazione Piazza di Pandola in seguito alla rissa avvenuta lo scorso giugno. Si legge su msn.com