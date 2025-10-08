Rissa con feriti | sospesa l’attività di un bar

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Questore della provincia di Avellino, a seguito di gravi fatti delittuosi occorsi all’interno e all’esterno di un bar ubicato nel Comune di Montoro, all’esito degli accertamenti condotti dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, ha sospeso per 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., il predetto esercizio pubblico. Il provvedimento, su proposta avanzata dalla Stazione dei Carabinieri, è stato adottato per la grave compromissione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nella circostanza, i militari intervenivano presso l’esercizio oggetto della misura per segnalazione di rissa con l’utilizzo di armi che causava il ferimento di una persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rissa con feriti: sospesa l’attività di un bar

