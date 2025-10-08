Risposta all' emergenza casa 300 milioni dalla Regione con lo scopo di azzerare gli alloggi pubblici sfitti
Riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp) e di edilizia sociale (Ers) sfitto con l’obiettivo di azzerarlo e riassegnarlo rapidamente a lavoratori a reddito medio e medio basso, rilanciando l’edilizia sociale.La giunta regionale ha approvato l’avviso per raccogliere le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: risposta - emergenza
Cina: attivata risposta d’emergenza contro inondazioni di livello IV in Gansu, Qinghai e Ningxia
Cina: Guangdong attiva risposta d’emergenza per le inondazioni
Cina: Guangdong, attivata risposta di emergenza per gravi alluvioni
Saronno e i comuni dell'Ambito territoriale provano a dare una risposta nuova all'emergenza abitativa. Il servizio è gratuito, ed è rivolto tanto a chi è in cerca di un alloggio quanto ai proprietari di appartamenti Si tratta del primo servizio di questo tipo in provinci - facebook.com Vai su Facebook
L’emergenza abitativa nel Saronnese, tra migliaia di alloggi sfitti e prezzi sempre più cari - Con l'Agenzia dell'Abitare i Comuni dell'ambito territoriale del Saronnese si affidano alla cooperativa La Cordata per dare una risposta innovativa all'emergenza abitativa. varesenews.it scrive
Emergenza casa ad Ascoli, 300 domande per ottenere un’abitazione popolare: dal 2019 sono stati assegnati 139 appartamenti a famiglie fragili - L’emergenza casa tiene costantemente alta l’attenzione dell’Arengo, a fronte delle oltre 300 domande pervenute per l’inserimento nella nuova graduatoria delle famiglie in cerca di un alloggio ... Lo riporta corriereadriatico.it