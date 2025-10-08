Rispetto delle Donne | una Cultura in Progress convegno a Villa Zito

Sabato 11 ottobre 2025, ore 9:00, presso l’auditorium di Villa Zito-Fondazione Sicilia, via Libertà n.52, si terrà il Convegno dal Titolo: “Rispetto delle Donne: una Cultura in Progress”, promosso da UCID -Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti- Sez. di Palermo, Zonta e-Club Roma Parioli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

