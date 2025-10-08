Riserva naturale del Secchia Pedrazzoli presidente

Istituita la Comunità della Riserva naturale della Cassa di espansione del fiume Secchia. Chiamata a presiederla la vicesindaca con delega all’Ambiente di Concordia Katia Pedrazzoli (nella foto). Ne fanno parte 14 Comuni: Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Novi di Modena, Soliera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero e Sassuolo. "Come presidente – dice Pedrazzoli – voglio accompagnare i territori nella costruzione di progetti comuni, capaci di generare benefici per tutti. L’obiettivo è dare vita a un’identità condivisa e riconoscibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

